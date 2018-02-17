Владимир Брынзак: "Пидгрушная не планирует завершать карьеру"

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отметил, что Елена Пидгрушная, которая еще не выходила на старт на Олимпиаде-2018, может принять участие в эстафетной гонке. Также он подчеркнул, что после соревнований в Пхенчхане украинка продолжит карьеру.

- Елена Пидгрушная продолжает тренироваться, восстанавливать свою форму после болезни, - приводит Xsport слова Брынзака. - Возможно, мы увидим ее в эстафете, но пока что она не в тех кондициях, которые позволяют выступать на Олимпийских играх. Тем не менее у нас еще есть время до эстафеты. Посмотрим, как оно будет дальше. В Корее она еще проходит акклиматизацию, конкретнее будет видно позже, на 9-10-й день пребывания тут.

Пидгрушная мне сообщила, что не планирует завершать карьеру. Я перед ней извинился, потому что думал, что из-за проблем, которые у нее возникли в последнее время, она не захочет продолжать выступать. Но она сказала, что еще планирует бегать. Я ей тоже сказал, что мы не возражаем, а только "за", чтобы она бегала еще две Олимпиады. Вита Семеренко также хочет продолжать выступать.