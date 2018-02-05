Валентина Семеренко: "В Пхенчхане трасса мерзлая из-за сильных морозов, нет скольжения"

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о том, что сборная Украины начала тренировки в Пхенчхане, где пройдет Олимпиада-2018. По ее словам, спортсменам предстоит столкнуться со сложными погодными условиями.

- Тренируемся вечером при искусственном освещении, ведь именно в такое время и в таких условиях будут проходить гонки, - цитирует НОК Украины Семеренко. - Очень холодно, поэтому и трасса мерзлая из-за сильных морозов, нет скольжения. Чувствуется ветерок. Вряд ли что-то существенно изменится в ближайшие дни, поэтому готовимся именно к таким условиям. В прошлом году во время этапа Кубка мира на этой же трассе было тепло и все текло.

В целом все хорошо. После последних тренировочных сборов в Казахстане, которые проходили на высоте более 1500 метров и, кстати, тоже при очень низких температурах, чувствуем себя здесь лучше и думаем, что бежать будет легче.