Татьяна Акимова: "Нам не хватает Юрловой-Перхт и Шипулина"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая стала 20-й в спринте на Олимпиаде-2018, отметила, что она немного не справилась с нервами.

- Довольна, что справилась со стрельбой, - сказала Акимова. - Перед гонкой я сильно волновалась, для меня все новое, непривычное. Если бы здесь были Катя Юрлова и Антон Шипулин, была бы совершенно другая атмосфера. Нам их очень сильно не хватает.

- Вы общались с Юрловой? Она вам что-то советовала?

- Мы виделись с ней до отъезда в Пхенчхан, когда прилетали в Москву. Катя очень жизнерадостный человек. Конечно, она расстроилась, но удар держит крепко.

- Почему вы так много проиграли на трассе?

- На тренировках здесь у меня было хорошее самочувствие. Но видимо, повлияло волнение, и я немного не справилась с нервами. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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