Татьяна Акимова: "Нам не хватает Юрловой-Перхт и Шипулина"

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая стала 20-й в спринте на Олимпиаде-2018, отметила, что она немного не справилась с нервами.
- Довольна, что справилась со стрельбой, - сказала Акимова. - Перед гонкой я сильно волновалась, для меня все новое, непривычное. Если бы здесь были Катя Юрлова и Антон Шипулин, была бы совершенно другая атмосфера. Нам их очень сильно не хватает.
- Вы общались с Юрловой? Она вам что-то советовала?
- Мы виделись с ней до отъезда в Пхенчхан, когда прилетали в Москву. Катя очень жизнерадостный человек. Конечно, она расстроилась, но удар держит крепко.
- Почему вы так много проиграли на трассе?
- На тренировках здесь у меня было хорошее самочувствие. Но видимо, повлияло волнение, и я немного не справилась с нервами. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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Доктор со стажем
Кроме них не хватает мельдония и Родченкова с коктейлем.
20:38 10 февраля
максималист
Рад за наших. Говорил этим головотяпам, что Кайшеву нужно было ставить на КМ с начала. Кайшева по скорости стрельбы и скорости на трассе была лучше Акимовой. Поскольку в эстафете будут доппатроны, мы можем быть наравне с лидерами. Завтра смотрим за мужиками. Верим в команду!!! Улю с первым попаданием в пасьют!!! Это могло быть и раньше, но тактика Тюменского обкома не давала это сделать...
19:09 10 февраля
slovogospoda
sarkis1957 Скорости и выносливости тебе не хватает. Если "умираешь" на второй половине дистанции, диагноз ясен./ ....Не всегда показатель. Как уже говорили достаточно посмотреть кто как бежал 3 круг..Акимова бежала в одну ноги (чуть обогнала Сьюзан Данкли и Сан Филлиппо). Да и Вирер не шибко её обогнала - на 12 секунд мож меньше..Так чтоэто тупо ситуация такая получилась..
18:33 10 февраля
Jean Reno
Ага, был бы где-то в Корее Шипулин, Таня бы вдруг побежала из-за этого на минуту-другую быстрее..
18:08 10 февраля
slovogospoda
Акимова обычно любит прицеплятся к сильным и за ними бежать...Так что послезавтра её должны конкретно подтянуть..Спереди Бесконд и Вирер. Сзади Херрман и Еккхофф.. Разумеется призы тута нафиг уже не будут..Но шансы на 10-ку с такими двигателями будут
17:48 10 февраля
alex160554
"- Перед гонкой я сильно волновалась, для меня все новое, непривычное. Если бы здесь были Катя Юрлова и Антон Шипулин, была бы совершенно другая атмосфера. Нам их очень сильно не хватает." Что-то новенькое в оправданиях российских спортсменов, показавших слабые результаты.
17:48 10 февраля
sarkis1957
Скорости и выносливости тебе не хватает. Если "умираешь" на второй половине дистанции, диагноз ясен.
16:46 10 февраля
Vaclav
И ещё. Губерниев - всероссийский каркуша. Гнать его из спорта! "Шипулин сделает сегодня сенсационное заявление в моей передаче!" И что???
16:34 10 февраля
Vaclav
Не кушайте запрещённые пилюли и равняйтесь на Чернышёву, Тихонова и Круглова-старшего. Тогда и будет результат, и уважение.
16:16 10 февраля
эстонский армеец
Так будет на протяжении всей Олимпиады - в биатлоне и лыжах смотреть не на кого.(
16:02 10 февраля
Паласиос
Не Юрловой вам не хватило, а уровня и класса! Для чего вы выступаете? Толку от вас никакого не будет...
15:47 10 февраля
fireman32
Некому подталкивать сзади))?
15:45 10 февраля
tryam
ой да иди в одно место со своим волнением. скажи что ты мертвая. волнение сказывается на стрельбе а не на беге
15:41 10 февраля