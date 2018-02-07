Рикко Гросс: "Результаты разбирательства CAS еще больше все запутали"

Старший тренер мужской сборной России по биатлону, четырехкратный олимпийский чемпион Рикко Гросс считает, что оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении россиян еще больше все запутал.

Организация на прошлой неделе полностью удовлетворила апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

МОК выразил несогласие с решением CAS и заявил о намерении опротестовать его в Федеральном суде Швейцарии, отказавшись приглашать оправданных спортсменов на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

– Результаты судебного разбирательства CAS еще больше все запутали, – приводят РИА "Новости" слова Гросса. – Теперь вообще никто не понимает, что происходит, и я не исключение. Остается просто наблюдать, как продолжают разворачиваться события, и по-возможности не растрачивать нервные клетки.

Я могу сколько угодно убеждать спортсменов в том, что они должны думать о тренировках и выступлениях, но при этом сам понимаю, что все эти мысли все равно крутятся у них в мозгах 24 часа в сутки. Профессиональный спорт устроен просто: если хочешь быть на пьедестале, ты должен стопроцентно концентрироваться на тренировочном процессе.

Если что-то препятствует этой концентрации, результаты идут вниз. Ну, а если рассуждать в целом, в результате всех этих разбирательств у меня всего два спортсмена, и Международный олимпийский комитет старается убедить нас в том, что это нормально.