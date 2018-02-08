01:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Лаура Дальмайер: "Ожидания от Олимпиады-2018 высокие, но пять золотых медалей на ЧМ - это уникальная история"


Семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер отметила, что хочет завоевать медаль на Олимпиаде-2018. 24-летняя спортсменка в 2017 году на чемпионате мира в Хохфильцене 5 золотых и 1 серебряную награды.

- Хочу вернуться домой с медалью, желательно золотой, - приводит Bild слова Дальмайер. - Чувствую себя хорошо, поэтому шанс есть. Ожидания очень высокие. Но я понимаю, что пять золотых медалей чемпионата мира в 2017 - это уникальная история. Такое больше никогда не повторится.

Продолжение карьеры? Об этом я е думаю. Буду принимать решение по ситуации. Но я хочу отправиться в кругосветное путешествие на несколько месяцев, не боясь пропустить тренировку.

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