04:30 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Анатолий Алябьев: "Времени мало, но оно еще не потеряно"

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Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Антона Шипулина​ к Олимпиаде-2018 шанс проявить себя получат другие спортсмены. Также он уверен, что при правильной подготовке российским биатлонистам удастся завоевать олимпийские медали.

– Если было решено повременить с окончательным оглашением состава до конца чемпионата, значит, кого-то оттуда еще держат в обойме, – цитируют "Известия" Алябьева. – Скорее всего, по итогам чемпионата Европы возможность зацепиться за место в сборной будет у Дмитрия Малышко. Но только в том случае, если он выиграет золото, проявит себя. Тогда его могут взять в Корею. Шанс есть и у Светланы Мироновой – если будет чистый выигрыш в одной гонке или призовые места в нескольких. Теперь, когда ситуация с Шипулиным уже необратима, перестановки в составе после чемпионата Европы очевидны. При этом мы пока не знаем, будет ли Антон последним в этом списке. За все время допинговых атак на Россию мы уже поняли: в любой момент произойти может все что угодно.

Времени мало, но оно еще не потеряно. Будет очень важно, как спортсмены себя поведут. Должно быть максимальное взаимопонимание между биатлонистами, личными тренерами и тренерами сборных – во всех мелочах. Глобально что-то изменить за оставшееся время уже невозможно, но шанс провести отдельную шлифовку еще есть. Главное, чтобы ребята подошли к олимпийским стартам не на усталости, как это было у Бабикова, Цветкова и Елисеева на последних этапах Кубка мира. Нужны легкость и кураж.

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МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
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Дополнительная информация

https://iz.ru/698853/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/vremeni-malo-no-ono-est

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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alex160554

"Также он (Алябьев) уверен, что при правильной подготовке российским биатлонистам удастся завоевать олимпийские медали". Вопреки объективным данным? Хотя мечтать не вредно. Что касается опроса МОК ЗАБАНИЛ АНА, УСТЮГОВА И ШИПУЛИНА. КАК ОТВЕЧАТЬ? Прежде, чем проводить подобное мероприятие не плохо было бы авторам прочитать хоть одну книжку по социологии.

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