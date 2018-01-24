Анатолий Алябьев: "Времени мало, но оно еще не потеряно"

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев считает, что в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске Антона Шипулина​ к Олимпиаде-2018 шанс проявить себя получат другие спортсмены. Также он уверен, что при правильной подготовке российским биатлонистам удастся завоевать олимпийские медали.

– Если было решено повременить с окончательным оглашением состава до конца чемпионата, значит, кого-то оттуда еще держат в обойме, – цитируют "Известия" Алябьева. – Скорее всего, по итогам чемпионата Европы возможность зацепиться за место в сборной будет у Дмитрия Малышко. Но только в том случае, если он выиграет золото, проявит себя. Тогда его могут взять в Корею. Шанс есть и у Светланы Мироновой – если будет чистый выигрыш в одной гонке или призовые места в нескольких. Теперь, когда ситуация с Шипулиным уже необратима, перестановки в составе после чемпионата Европы очевидны. При этом мы пока не знаем, будет ли Антон последним в этом списке. За все время допинговых атак на Россию мы уже поняли: в любой момент произойти может все что угодно.

Времени мало, но оно еще не потеряно. Будет очень важно, как спортсмены себя поведут. Должно быть максимальное взаимопонимание между биатлонистами, личными тренерами и тренерами сборных – во всех мелочах. Глобально что-то изменить за оставшееся время уже невозможно, но шанс провести отдельную шлифовку еще есть. Главное, чтобы ребята подошли к олимпийским стартам не на усталости, как это было у Бабикова, Цветкова и Елисеева на последних этапах Кубка мира. Нужны легкость и кураж.