Старт соревнований по скоростному спуску перенесен из-за сильнейшего ветра

Соревнования по скоростному спуску в рамках Олимпиады в Пхенчхане перенесены на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторы приняли такое решение из-за трудных погодных условий.

Начало соревнований было намечено на 5 утра по московскому времени. В это время прогнозируются сильные порывы ветра со скоростью до 72 км/ч. Новая дата проведения стартов будет известна позже. Отмечается, что и тренировочные заезды у мужчин в понедельник была также отменены.