Станислав Черчесов: "Жаль, что Смолов не забил пенальти со "Спартаком"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ прокомментировал неприглашение в национальную команду нападающего "Локомотива" Федора Смолова​.

– Вы со Смоловым личную беседу по поводу его неприглашения в сборную проводили? По вашим ощущениям, насколько эти невызовы для Смолова сильный удар?

– Личную – нет, но мы виделись на одном из матчей "Локомотива", когда Федор был травмирован. Спокойно пообщались минуты полторы, потому что вокруг народу много было. Сильный удар для него? Ему нужно время, чтобы прийти в себя после чемпионата мира. Во-вторых, он попал в новый клуб. В-третьих, затем получил травму и на достаточно долгий срок выбыл из строя, что в любом случае не позволило бы вызвать его на два последних сбора.

– У вас сейчас есть объяснение, почему на фоне других, резко прибавивших на ЧМ-2018, лучший игрок двухлетнего периода национальной команды провел столь неудачный турнир?

– День икс наступит – там и увидим. Жаль, кстати, что Федя не забил пенальти в матче со "Спартаком". Потому что мы внимательно смотрим и видим, что в последней паре игр он обретает себя. Надеюсь, что те обороты, которые он потихонечку набирает, этот пенальти не собьет.

– Не считаете, что он зря пошел бить этот 11-метровый?

– Не знаю, как в "Локомотиве", – не хочется влезать в чужую епархию, – а мы назначаем пенальтистов до игры.

– После чемпионата мира вы сказали о Смолове: "Главное, чтобы он сам пришел с собой в согласие". Пришел?

– Не могу сказать. На дистанции это сложно понять. Но еще раз повторяю: последние игры показали, что на поле он прибавляет. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.