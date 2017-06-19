Талисман чемпионата мира-2018 получил имя

Стало известно имя талисмана чемпионата мира 2018 года, который пройдет в Дании. Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), большинство болельщиков, принявших участие в голосовании, проголосовали за вариант Дакли (43 процента). Варинаты СлэпДак, Гадкий утенок и Герой набрали 27, 20 и 9 процентов соответственно.

Следующее мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая 2018 года. На групповом турнире сборная России сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.