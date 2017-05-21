Алексей Анисимов: "Арбитры из КХЛ являются одними из лучших на ЧМ-2017"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью официальному сайту лиги подвел итоги работы судей на чемпионате мира по хоккею-2017. Анисимов отметил, что арбитры задали правильный уровень на турнире. Напомним, что в Кельне и Париже работало шесть судей лиги.

– Наши судьи на чемпионате мира отработали неплохо, – сказал Анисимов. – Уровень, который они задали, был правильным. Считаю, что наши арбитры являются одними из лучших на этом турнире. Наша лига – вторая по силе в мире, так что это правильно – что судьи из КХЛ работают на чемпионате мира. Я считаю, они у нас сильнейшие.

– Кого-то из шестерки арбитров могли бы отметить отдельно?

– Некорректно говорит, для кого из них этот чемпионат прошел лучше, для кого – хуже, это оценивать будет ИИХФ. У нас внутри департамента есть свои оценки для судей из КХЛ, которые работали на чемпионате мира-2017. Мы знали их уровень, и видели, что они могут выдать.

– Кому из наших арбитров на этом турнире пришлось сложнее?

– Не совсем корректный вопрос. Кажется, что какой-то матч будет легким, а на деле он может оказаться намного тяжелее. Другой вопрос – как судьи подошли к той или иной игре, в каком физическом и моральном состоянии. Самое главное, что арбитры из КХЛ отработали не ниже того уровня, который мы от них ожидали. Ни для кого из наших судей этот чемпионат не был первым.