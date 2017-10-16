Жерар Галлан: "Понравилась игра Шипачева с "Бостоном", он будет только прибавлять"

Главный тренер "Вегаса" Жерар Галлан после победы над "Бостоном" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру нападающего Вадима Шипачева, который отметился заброшенной шайбой. Он также выразил уверенность, что россиянин по ходу сезона будет только прибавлять.

Отметим, что форвард был признан третьей звездой матча.

– Шипачев – техничный и талантливый парень, для него это была хорошая игра, – приводит официальный сайт "Вегаса" слова Галлана. – Он действовал здорово, с большой отдачей. Но ему, конечно требуется время на адаптацию.

Шипачев может усиливать нашу линию нападения. Думаю, по ходу сезона он будет прибавлять. Мне понравилось, как он играл сегодня.