Вячеслав Фетисов: "Обвинять Овечкина неправильно"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал не критиковать нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за его решение не идти наперекор НХЛ и не ехать на Олимпиаду. Ранее форвард говорил, что собирается приехать в Пхенчхан даже если лига не отпустит хоккеистов на Игры.

- Саша пытался сделать все, чтобы выступить на Олимпиаде, но даже при огромном желании сейчас он этого сделать не сможет, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Есть регламентирующие и регулирующие документы: контракт с обязательствами перед его командой, плюс регламент, который озвучил президент ИИХФ, согласно которому без разрешения НХЛ никто на Олимпийских играх играть не может. Сашу надо поблагодарить за то, что поднимал эту тему. Ругать его – это неправильно.

Если б спортивные руководители могли договориться, то он бы с удовольствием приехал. А так получается, он хотел как лучше, а его за это еще и пинают. Нужно пытаться разобраться, прежде чем обвинять в чем-то человека, который при первой возможности всегда ехал в команду и играл за сборную своей страны, за которую по-прежнему мечтает выступать. Я думаю, не совсем корректно так делать.