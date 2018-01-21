"Вашингтон" проиграл "Филадельфии", Овечкин упрочил лидерство в споре снайперов

"Филадельфия" в овертайме обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин Иван Проворов стал автором голевой передачи в эпизоде с победным голом.

В составе "Кэпиталз" отличился российский форвард Александр Овечкин. Для игрока шайба стала 29-й, он упрочил лидерство в споре снайперов. У Никиты Кучерова из "Тампа-Бэй" и Андерса Ли из "Айлендерс" - по 27 точных бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Филадельфия" - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Раффль - 9 (Филппула, Макдональд), 26:12 - 0:1. ОВЕЧКИН - 29 (бол., Карлсон, Оши), 39:44 - 1:1. Конекны - 8 (ПРОВОРОВ, Кутюрье), 60:27 - 1:2.

Вратари: Холтби - Эллиотт.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (10+10+8+0) - 23 (8+10+4+1).

Наши: Кузнецов (18:16/2/-2), Овечкин (18:05/4/-1), Орлов (23:06/3/0) - Проворов (23:52/1/1).

Трансляция матча "Вашингтон" - "Филадельфия"