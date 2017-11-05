"Ванкувер" победил "Питтсбург". Бозер, Хорват и Берчи набрали 11 очков на троих

"Ванкувер" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб прервал двухматчевую серию поражений.

Отметим, что в составе победителей свой первый хет-трик в НХЛ оформил нападающий Брок Бозер, всего на его счету 4 (3+1) очка. Также 4 (1+3) балла в этой встрече набрал Бо Хорват, форвард Свен Берчи отметился тремя результативными передачами.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 23 минуты, за которые нанес два броска по воротам, очков не набрал и заработал показатель полезности "-1". Форвард "Кэнакс" Александр Бурмистров за 12 минут на льду провел один силовой прием, заработал двухминутное удаление и показатель "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" – "Питтсбург" – 4:2 (1:1, 1:1, 2:1)