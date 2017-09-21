Вадим Шипачев: "После тренировок иногда смотрим стрип. Красиво"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев после первого поединка за свою новую команду отметил, что пытается адаптироваться к жизни в США. В предсезонном матче "Голден Найтс" обыграл "Колорадо" (4:1), а россиянин провел на площадке 13 минут 4 секунды.

- Пытаюсь познакомиться с ребятами, пообщаться на моем ломанном английском, - приводит пресс-служба "Вегаса" слова Шипачева. - Пытаюсь учить английский и акклиматизироваться вообще в США, чтобы мне и моей семье было комфортно. Чтобы на тренировках понимать, что от меня требуют. Это пока главная цель. Лас-Вегас? После тренировок иногда ездим, смотрим стрип. Красиво.

Наше звено с Дадоновым и Гусевым? Нужно привыкать к новым партнерам, находить с ними общий язык.