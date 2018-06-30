"Тампа-Бэй" может предложить контракт Дюклеру

Помимо заинтересованности в центрфорварде Джоне Таваресе, "Тампа-Бэй" намерена предложить контракт нападающему Энтони Дюклеру, сообщает The Athletic. В минувшем сезоне 22-летний канадец играл за "Аризону" и "Чикаго", однако не получил от "Блэкхокс" квалификационного предложения и 1 июля станет свободным агентом.

Отмечается, что представители "Молний" уже связались с агентом хоккеиста. Дюклер по итогам минувшего сезона провел 55 матчей и набрал 23 (11+12) очка. Всего в лиге – 89 (37+52) очков в 213 встречах.