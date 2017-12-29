Стивен Стэмкос - об эффектной передаче Кучерова: "Он знал, что я буду в той точке"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:1) отметил, что у него хорошее взаимопонимание с российским одноклубником Никитой Кучеровым. В концовке второго периода 27-летний канадец в касание поразил ворота соперника после эффектной передачи 24-летнего россиянина.
"Я не сказал ни слова. Я знал, что он знал, что знает, где я", - цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса.
Материалы других СМИ
mrazotka
Это химия, че тут говорить. Супер связка.
08:49
igogohruhru
На 50 секунде этого видео комментатор вроде бы говорит, что Стамкос мчался со скамейки и орал как сумашедший.
06:51