Стивен Стэмкос - об эффектной передаче Кучерова: "Он знал, что я буду в той точке"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:1) отметил, что у него хорошее взаимопонимание с российским одноклубником Никитой Кучеровым. В концовке второго периода 27-летний канадец в касание поразил ворота соперника после эффектной передачи 24-летнего россиянина.

"Я не сказал ни слова. Я знал, что он знал, что знает, где я", - цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса.