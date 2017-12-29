06:35 | Хоккей — НХЛ

Стивен Стэмкос - об эффектной передаче Кучерова: "Он знал, что я буду в той точке"

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Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (3:1) отметил, что у него хорошее взаимопонимание с российским одноклубником Никитой Кучеровым. В концовке второго периода 27-летний канадец в касание поразил ворота соперника после эффектной передачи 24-летнего россиянина.

"Я не сказал ни слова. Я знал, что он знал, что знает, где я", - цитирует пресс-служба клуба Стэмкоса.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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mrazotka

Это химия, че тут говорить. Супер связка.

08:49

igogohruhru

На 50 секунде этого видео комментатор вроде бы говорит, что Стамкос мчался со скамейки и орал как сумашедший.

06:51