Стив Айзерман: "Переговоры с Наместниковым начнем в межсезонье"

Генеральный менеджер "Тампы-Бэй" Стив Айзерман в интервью "СЭ" отметил, что в команде довольны игрой форварда Владислава Наместникова. По его словам, клуб начнет переговоры с россиянином о новом контракте после этого сезона.

– Как бы вы охарактеризовали его роль в звене с Кучеровым и Стэмкосом?

– Будучи от природы центрфорвардом, Наместников играет в этом звене на краю. По-моему, он адаптировался к этой роли очень хорошо, и важно то, что когда они играют втроем, то каждый оказывается везде. У этой тройки нет "желобов", по которым каждый катается, они постоянно меняются местами.

Я всегда больше воспринимал Влади как плеймейкера, а в этом звене он, как это ни парадоксально, больше проявляет себя как наконечник. Куч и Стэммер привлекают к себе огромную часть внимания защитников, создают моменты, а Наместников проникает к воротам и ими пользуется. Он забил очень много шайб, находя пустые пространства, которые возникают в результате творческих действий его партнеров по звену. Русские и вообще европейцы играют чуть иначе, чем большинство североамериканцев, но эти трое понимают друг друга просто здорово.

– У Наместникова – контрактный сезон. Еще не начали переговоры?

– Дождемся окончания сезона. Его агент Дэн Мильштейн и я немного поговорили на эту тему, но пока без какой-либо конкретики. Просто сошлись на том, что у Влади однозначно хороший год. Это, безусловно, говорит в его пользу. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Стива Айзермана