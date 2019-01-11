СМИ: Бобровского отчитали после матча с "Тампа-Бэй"

Голкиперу "Коламбуса" Сергею Бобровскому устроили разбор полетов прямо на взлетно-посадочной полосе перед вылетом из Тампы, информирует The Athletic. Напомним, что игрок был отстранен от матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла".

Во время игры с "Тампой" Бобровский пропустил четыре шайбы и был заменен по ходу третьего периода. Издание сообщает, что голкипер не остался на скамейке запасных, а сразу направился в раздевалку. После матча руководство клуба уже в аэропорту приняло решение выяснить ситуацию с несколькими лидерами команды, включая Бобровского, причем сделать это до вылета из Тампы.

Таким образом, группе из нескольких хоккеистов пришлось задержаться прямо на взлетно-посадочной полосе. Также им всем было дано указание - не рассказывать о произошедшем СМИ.



Генеральный менеджер "Блю Джекетс" Ярмо Кекалайнен сообщил, что постарается решить появившиеся проблемы, а также отметил, что у Бобровского нет проблем с главным тренером комады Джоном Тортореллой. Сам Торторелла отметил, что все началось несколько раньше.

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