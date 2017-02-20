Шайба Наместникова помогла "Тампа-Бэй" обыграть "Колорадо"

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержала гостевую победу в овертайме над "Колорадо" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Джонатан Друэн.

В составе "Лайтнинг" также отличился российский нападающий Владислав Наместников. Он прервал 9-матчевую безголевую серию. В 54 играх сезона на счету Наместникова 21 (7+14) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Тампа-Бэй" - 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Голы: Пойнт - 8 (Киллорн, Хедман), 18:18 - 0:1. НАМЕСТНИКОВ - 7 (Филппула, Бойл), 30:09 - 0:2. Рантанен - 13 (Комо, Дюшен), 42:46 - 1:2. Дюшен - 16 (Бэрри, Маккиннон), 59:18 - 2:2. Друэн - 17, 62:27 - 2:3.

Вратари: Пикар (58:17 - 59:18) - Бишоп.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (8+6+14+1) - 40 (17+13+7+3).

Наши: Григоренко (12:57/2/-1), Задоров (*16:22/1/-1), Тютин (16:15/1/-2) - Кучеров (19:07/9/-1), Наместников (12:38/1/1).

20 февраля. Денвер. Pepsi Center.