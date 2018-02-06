Рик Нэш составил список из 18 клубов, в которые он не хочет переходить

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш по просьбе руководства выслал список из 18 клубов, в которые он не хочет переходить. По информации TSN, 33-летний ветеран не против продолжить карьеру в "Нэшвилле", "Коламбусе", "Далласе", "Сент-Луисе", "Сан-Хосе" и "Питтсбурге".

Действующий контракт форварда с "Рейнджерс" рассчитан до конца сезона, после чего хоккеист станет ограниченным свободным агентом. В этом сезоне Нэш провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.