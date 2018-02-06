Рик Нэш составил список из 18 клубов, в которые он не хочет переходить

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш по просьбе руководства выслал список из 18 клубов, в которые он не хочет переходить. По информации TSN, 33-летний ветеран не против продолжить карьеру в "Нэшвилле", "Коламбусе", "Далласе", "Сент-Луисе", "Сан-Хосе" и "Питтсбурге".
Действующий контракт форварда с "Рейнджерс" рассчитан до конца сезона, после чего хоккеист станет ограниченным свободным агентом. В этом сезоне Нэш провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.
- Питтсбург Пингвинз
- Сан-Хосе Шаркс
- Коламбус Блю Джэкетс
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Даллас Старз
- Нэшвилл Предаторз
- Сент-Луис Блюз
- Рик Нэш
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Марио66
Долго наблюдал за идиотами, в Колумбус если что и зовёт Нэша, так это должок прошлых лет. Потащить он их всё равно не сможет, а старого Рика (суперснайпера) увидеть бы очень хотелось.
10:31
Sn0w
Эээ, ограниченно свободный в 33 года? Что?
07:53
Долго наблюдал за идиотами на эт
Там и так огонь есть)) В Жакеты, там играть некому, а он там неплох был
07:15
Марио66
В Даллас! Будет огонь.
04:33