"Рейнджерс" победил "Бостон"

"Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Бостон" - 5:2. Отметим, что после первого периода хозяева уступали в счете 0:2. Нападающий ньюйоркцев Брэндон Пирри отметился дублем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Бостон" - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: Пастрняк - 5 (Маршан, Хара), 0:10 - 0:1. Чарник - 1 (Крейчи), 14:44 - 0:2. Нэш - 3 (бол., Степан, Веси), 29:16 - 1:2. Хэйс - 2 (Фаст, Макдонах), 36:35 - 2:2. Пирри - 3 (бол., Миллер, Зибанежад), 39:24 - 3:2. Пирри - 4 (Стаал, Миллер), 42:23 - 4:2. Веси - 4 (Нэш, Степан), 43:06 - 5:2.

Вратари: Лундквист - Макинтайр.

Штраф: 4 - 14.

Броски: 31 (9+14+8) - 29 (8+10+11).

Наши: - - - .

27 октября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.