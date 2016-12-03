09:39 | ХОККЕЙ — НХЛ

Радулову разбили лицо клюшкой в матче с "Сан-Хосе"

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Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов получил удар клюшкой в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (1:2). Инцидент произошел в конце третьего периода встречи. Логан Кутюр случайно угодил клюшкой под шлем россиянину и был удален за игру высоко поднятой клюшкой. 

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