Радулову разбили лицо клюшкой в матче с "Сан-Хосе"

Российский нападающий "Монреаля" Александр Радулов получил удар клюшкой в лицо в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (1:2). Инцидент произошел в конце третьего периода встречи. Логан Кутюр случайно угодил клюшкой под шлем россиянину и был удален за игру высоко поднятой клюшкой.

Radulov bleeding profusely after taking Couture's stick to the face. Hopefully he's ok. pic.twitter.com/jZIl1AnlHG – Marc Dumont (@MarcPDumont) 3 декабря 2016 г.