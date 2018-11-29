"Питтсбург" проиграл "Колорадо", несмотря на натуральный хет-трик Кросби

"Колорадо" обыграл "Питтсбург в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Самуэль Жирар, Эрик Джонсон, Колин Уилсон, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон и Карл Седерберг. Сидни Кросби оформил натуральный хет-трик за "Пингвинз".

"Эвеланш" одержал пятую победу подряд. "Питтсбург" не сумел выиграть третий матч кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо Эвеланш" (Денвер) – "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1)

Голы: Жирар – 2 (Рантанен, Маккиннон), 11:19 – 1:0. Джонсон – 2 (Андригетто), 25:13 – 2:0. Уилсон – 7 (Маккиннон, Жост), 27:52 – 3:0. Кросби – 11 (Гюнтцель), 39:08 – 3:1. Кросби – 12 (бол.), 39:50 – 3:2. Кросби – 13 (Симон, Риикола), 44:43 – 3:3. Ландескуг – 15 (Маккиннон, Рантанен), 50:05 – 4:3. Маккиннон – 18 (п.в., Ландескуг), 59:31 – 5:3. Седерберг – 8 (Колверт, Нието), 59:44 – 6:3.

Вратари: Грубауэр – Джерри (57:46 – 58:33, 58:39 – 59:31).

Штраф: 8 – 2.

Броски: 26 (8+9+9) – 25 (5+12+8).

Наши: Задоров (19.06/1/0), Каменев (9.51/1/+1) – Малкин (20.40/1/-1).

29 ноября. Денвер. Pepsi Center.

Все про НХЛ – здесь.