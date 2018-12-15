Овечкин вышел на 11-е место по количеству хет-триков в НХЛ, догнав Селянне

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины" оформил хет-трик. Как сообщает пресс-служба лиги, 33-летний россиянин 22-й раз в карьере забросил три шайбы в одной встрече. По этому показателю он догнал Теему Селянне, с которым теперь делит 11-е место. У идущего 10-м Яри Курри 23 хет-трика в карьере.

Кроме того, Овечкин стал 13-м игроком в истории НХЛ, который оформлял хет-трики в матчах против 14 или более различных соперников.