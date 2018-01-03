06:20 | Хоккей — НХЛ

Овечкин обновил рекорд НХЛ


Александр Овечкин принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", забив 22-й гол в овертайме матча регулярного чемпионата. Ближайшего преследователя Яромира Ягра российский форвард опережает на три шайбы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры НХЛ по голам в овертаймах

Игрок

Матчи

Голы

Голы в овертайме

Александр ОВЕЧКИН

962

584

22

Яромир ЯГР

1733

766

19

Патрик ЭЛИАШ

1240

408

16

Сергей ФЕДОРОВ

1248

483

15

Даниэль СЕДИН

1264

378

15

Мариан ХОССА

1309

525

15

Илья КОВАЛЬЧУК

816

417

14
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Материалы других СМИ
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