Овечкин обновил рекорд НХЛ

Александр Овечкин принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", забив 22-й гол в овертайме матча регулярного чемпионата. Ближайшего преследователя Яромира Ягра российский форвард опережает на три шайбы. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лидеры НХЛ по голам в овертаймах
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в овертайме
|
Александр ОВЕЧКИН
|
962
|
584
|
22
|
Яромир ЯГР
|
1733
|
766
|
19
|
Патрик ЭЛИАШ
|
1240
|
408
|
16
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
1248
|
483
|
15
|
Даниэль СЕДИН
|
1264
|
378
|
15
|
Мариан ХОССА
|
1309
|
525
|
15
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
816
|
417
|
14
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