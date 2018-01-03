Овечкин обновил рекорд НХЛ

Александр Овечкин принес "Вашингтону" победу над "Каролиной", забив 22-й гол в овертайме матча регулярного чемпионата. Ближайшего преследователя Яромира Ягра российский форвард опережает на три шайбы. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лидеры НХЛ по голам в овертаймах