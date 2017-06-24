Нолан Патрик: "Здорово будет играть с Проворовым, это будущая звезда НХЛ"

Второй номер драфта НХЛ-2017 Нолан Патрик, выбранный "Филадельфией", не пытался скрыть разочарования. Канадец расценивался фаворитом большинством специалистов, однако первым выбрали швейцарца Нико Хишира. Патрик отметил, что ему будет приятно играть в одной команде с Иваном Проворовым.

– Это здорово, думаю, что семья будет довольна. Все просто здорово, – приводит NHL.com/ru слова Патрика. – Но здорово будет играть с Иваном Проворовым, это будущая звезда НХЛ.