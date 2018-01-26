13:39 | Хоккей — НХЛ

Ночь Овечкина. Очередное достижение и подбитый глаз

Александр ОВЕЧКИН после матча. Фото Инстаграм Анастасии Шубской
Александр ОВЕЧКИН после матча. Фото Инстаграм Анастасии Шубской
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2) отметившийся заброшенной шайбой и 500-й передачей в заокеанской карьере, получил неприятный удар. После завершения встречи российский форвард вышел к представителям СМИ с рассечением у левого глаза.

Помимо этого, Овечкин вышел на второе место по количеству ассистов в составе "Кэпиталз", а также на восьмое - среди россиян в НХЛ. Также нападающий первым из россиян отметился 500 шайбами и 500 передачами.

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

Ну хоть теперь в курсе всех его синяков будем. Спасибо жене )))))

15:12

V0VaN

Так-то на втором месте по передачам в Вашингтоне он уже давненько)))

14:00