Ночь Овечкина. Очередное достижение и подбитый глаз

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды" (4:2) отметившийся заброшенной шайбой и 500-й передачей в заокеанской карьере, получил неприятный удар. После завершения встречи российский форвард вышел к представителям СМИ с рассечением у левого глаза.

Помимо этого, Овечкин вышел на второе место по количеству ассистов в составе "Кэпиталз", а также на восьмое - среди россиян в НХЛ. Также нападающий первым из россиян отметился 500 шайбами и 500 передачами.

500th career assist, 30th goal of the season and a #Capitals win, leaves Alex Ovechkin looking like Rocky after the game. @nbcwashington pic.twitter.com/YKttPDMLRw – NBC4 Sports (@NBC4Sports) 26 января 2018 г.

500 передач Овечкина. Главное о новом достижении русского суперфорварда