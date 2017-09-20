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07:26 | Хоккей — НХЛ

Никита Кучеров: "Желаю тебе скорейшего выздоровления, Бойл"


Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров поддержал бывшего одноклубника Брайана Бойла, у которого был выявлен хронический миелоидный лейкоз. Американец с 2014 по 2017 год выступал за "Лайтнинг".

"Желаю тебе, мой друг и бывший товарищ по команде Брайан Бойл, скорейшего выздоровления от лейкемии. Мы с тобой", - написал Кучеров на своей странице в Твиттере.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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