Никита Кучеров: "Неудачу "Тампы" даже не анализировал"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Никита Кучеров после тренировки национальной команды отметил, что ему всегда приятно играть в одном звене с давним другом Никитой Гусевым. Форвард добавил, что не анализировал причины невыхода "Лайтнинг" в плей-офф НХЛ.

– После непопадания в плей-офф "Тампы" настроение, понятно, было плохое. После приезда в сборную оно изменилось?

– У меня всегда хорошее настроение, когда приезжаю в сборную. Есть шанс выиграть какие-то медали. Будем биться.

– Чего не хватило "Тампе" для попадания в плей-офф?

– Не знаю. Даже не анализировал этот вопрос и не прикидывал.

– Рады, что тренировались в одном звене с вашим другом Гусевым?

– Всегда приятно играть с ним в одном звене и выходить на лед. Лет пять с ним не играли вместе. Но мы не выбираем, выходим на лед с тем, с кем скажет тренер.

– Насколько довольны, как в Чехии получились первые матчи вместе с Никитой Гусевым?

– Мы вкатывались. Мне было тяжело первые две игры проводить на большой площадке. Здесь все другое. Система игры и сама игра. Было тяжеловато привыкнуть. Полтора периода мы играли нормально, а в третьем было меньше моментов, но мы потихоньку вкатываемся и налаживаем взаимопонимание.

– Насколько для вас стал неожиданным обмен из ЦСКА в СКА?

– Что я могу вам сказать? Я играю в НХЛ, а не в КХЛ. Если бы играл здесь – может, что-то и сказал бы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.