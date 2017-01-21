"Монреаль" одержал победу над "Нью-Джерси", Радулов сделал три передачи

"Монреаль" на выезде обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий Александр Радулов и защитник Алексей Емелин провели на площадке по 19 минут 45 секунд в составе "Канадиенс". Форвард сделал в этой игре три результативные передачи. На счету Радулова 35 (10+25) очков в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Монреаль" - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Голы: Сантини - 2 (Паренто, Холл), 4:00 - 1:0. Гальченюк - 11 (бол., РАДУЛОВ, Болье), 5:14 - 1:1. Уэбер - 11 (бол., РАДУЛОВ, Гальченюк), 43:01 - 1:2. Пачоретти - 21 (бол., Гальченюк, РАДУЛОВ), 44:23 - 1:3.

Вратари: Кинкейд (57:17) - Монтойя.

Штраф: 13 - 6.

Броски: 17 (3+5+9) - 26 (10+9+7).

Наши: - - Радулов (19:45/0/0), Емелин (19:45/0/-1).

Нью-Джерси. Prudential Center.