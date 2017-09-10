Микаэль Баклунд: "В "Калгари" были ветераны, которые не хотели приносить достаточно жертв для победы"

Нападающий "Калгари" Микаэль Баклунд выразил уверенность в том, что неудачное выступление команды в последние годы связано с тем, что ветераны "Флэймз" были недостаточно мотивированы. При этом форвард отметил, что перестройка команды не проходит за один день.

– Я и не думал, что буду так близко к тройке финалистов "Селки Трофи". Использую это как фундамент для дальнейшего роста, – приводит Nhl.com/ru слова Баклунда. – Было бы здорово стать частью церемонии наград НХЛ, находиться среди лучших из лучших. При этом я чувствую, что мне есть куда расти. В прошлом году я не использовал свой потенциал на максимум. Этому способствовали и успехи команды, которая способна на многое.

В первые пару лет мне здесь было сложно еще и потому, что в нашем составе были ветераны, которые, как я сейчас понимаю, возможно, не хотели приносить достаточно жертв для победы. Это одна из причин прошлых неудач. Мы пробовали разных тренеров, но тоже безрезультатно. Однако строительство новой команды в НХЛ не происходит за один день. Посмотрите на "Ойлерз". Чтобы пойти вперед, им пришлось дождаться Коннора Макдэвида.