Малкин вызвал на дуэль бывшего одноклубника из "Питтсбурга". Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он с иронией бросил вызов бывшему одноклубнику Полу Биссоннетту.

Канадец, ранее выступавший за "Пингвинз", завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, на данный момент комментирует матчи "Аризоны" для радио.

– Давай, я готов к драке, – сказал Малкин.

– Танцуй для меня, – ответил Биссоннетт. – Я убью тебя, Джино.