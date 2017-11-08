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Малкин вызвал на дуэль бывшего одноклубника из "Питтсбурга". Видео

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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он с иронией бросил вызов бывшему одноклубнику Полу Биссоннетту.

Канадец, ранее выступавший за "Пингвинз", завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, на данный момент комментирует матчи "Аризоны" для радио.

– Давай, я готов к драке, – сказал Малкин.

– Танцуй для меня, – ответил Биссоннетт. – Я убью тебя, Джино.

 

Lets go dance @biznasty 🤼‍♂️

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) Ноя 7 2017 в 8:13 PST

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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andreiwa12

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