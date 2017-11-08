Малкин вызвал на дуэль бывшего одноклубника из "Питтсбурга". Видео

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором он с иронией бросил вызов бывшему одноклубнику Полу Биссоннетту.
Канадец, ранее выступавший за "Пингвинз", завершивший профессиональную карьеру в 2017 году, на данный момент комментирует матчи "Аризоны" для радио.
– Давай, я готов к драке, – сказал Малкин.
– Танцуй для меня, – ответил Биссоннетт. – Я убью тебя, Джино.
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andreiwa12
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