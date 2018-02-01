Малкин признан первой звездой января в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков декабря в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой первого месяца 2018 года стал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.

В январе 31-летний игрок набрал 19 (12+7) очков в 12 матчах. В общей сложности на его счету 55 (26+29) очков в 48 встречах.

Второй звездой по итогам месяца стал нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах. Третья звезда января – вратарь "Колорадо" Джонатан Бернье​. В среднем за игру он пропускал 2,10 шайбы.