Малкин признан первой звездой января в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков декабря в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой первого месяца 2018 года стал нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин.
В январе 31-летний игрок набрал 19 (12+7) очков в 12 матчах. В общей сложности на его счету 55 (26+29) очков в 48 встречах.
Второй звездой по итогам месяца стал нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, набравший 17 (9+8) очков в 11 матчах. Третья звезда января – вратарь "Колорадо" Джонатан Бернье. В среднем за игру он пропускал 2,10 шайбы.
2018 is off to a roaring start for your Three Stars of the Month!– NHL (@NHL) 1 февраля 2018 г.
⭐ @emalkin71geno
⭐⭐ Patrice Bergeron
⭐⭐⭐ Jonathan Bernier
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- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Евгений Малкин
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- Колорадо Эвеланш
- Патрис Бержерон
- Джонатан Бернье
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