Луонго восстановился после операции на бедре

Голкипер "Флориды" Роберто Луонго заявил, что восстановился после операции на бедре и готов к полноценной подготовке к сезону НХЛ. Напомним, что 38-летний вратарь из-за травмы не играл со 2 марта. Отметим, что и перед началом сезона-2016/17 игрок также перенес операцию на бедре.

– Теперь я готов провести полноценную подготовку к сезону, – цитирует сайт НХЛ Луонго. – Здорово, что я смог вернуться. Уже вторую неделю тренируюсь, и никаких проблем не возникло. Хорошо, что теперь можно не думать о травме. Для меня это большой шаг после того, что я пережил в прошлом году.