"Лос-Анджелес" дома уступил "Миннесоте"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" на своем льду проиграл "Миннесоте" со счетом 1:3. Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отыграл более 20 минут, результативными действиями не отметившись.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Миннесота" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Маззин – 1 (Мартинес), 4:42 – 1:0. Нидеррайтер – 1 (бол., Паризе, Койву), 14:23 – 1:1. Паризе – 6 (Койву), 34:42 – 1:2. Гранлунд – 7 (мен., п.в., Койву), 59:57 – 1:3.

Вратари: Кэмпбелл (58:45 – 59:57) – Дубник.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 28 (14+8+6) – 24 (11+5+8).

Наши: Ковальчук (20.48/2/-2) – -.

9 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.