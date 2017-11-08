"Коламбус" без Бобровского проиграл "Нэшвиллу"

"Коламбус" на своем льду уступил "Нэшвиллу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" потерпели третье поражение кряду, "Хищники" одержали третью победу подряд.

Отметим, что в составе "Коламбуса" в запасе остался голкипер Сергей Бобровский. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 22 минуты, за которые нанес два броска, провел силовой прием и заработал показатель полезности "-2".

Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин отыграл 18 минут, провел два силовых приема и заработал 4 минуты штрафа.

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Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Нэшвилл" – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)