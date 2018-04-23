Келлер, Бозер и Барзал - в списке претендентов на звание лучшего новичка НХЛ

Нападающие Клейтон Келлер, Брок Бозер и Мэтью Барзал претендуют на награду лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ – "Колдер Трофи", сообщает официальный сайт лиги. Имя победителя будет объявлено 20 июня.
19-летний Келлер, выступающий за "Аризону", в нынешнем сезоне установил рекорд клуба по результативности для дебютантов. На его счету 65 (23+42) очков в 82 матчах.
21-летний Бозер из "Ванкувер Кэнакс" набрал 55 (29+26) очков в 62 встречах. Последние 16 матчей американец пропустил из-за травмы спины.
20-летний форвард "Айлендерс" Барзал стал лучшим бомбардиром среди новичков регулярного чемпионата, записав на свой счет 85 (22+63) очков в 82 матчах.
Отметим, что в прошлом сезоне "Колдер Трофи" выиграл нападающий Остон Мэттьюс из "Мэйпл Ливз".
- Аризона Койотс
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Ванкувер Кэнакс
- Остон Мэттьюс
- Мэтью Барзал
- Клейтон Келлер
bezik
Если б не травма, отдал бы Босеру. В унылом Ванкувере много забил. Эх, зачем они этого Луи подписали. С шикарными проспектами команда попадет в ПО через пару лет. а так самый лёгкий выбор - Барзал.
12:38
roughboy
а где же хишир с ноланом?)))
11:14
Vamphyri
Да, исход очевиден. Когда парень в 20 лет становится лучшим бомбардиром в команде при живом Таваресе, да ещё и умудряется закончить сезон с +1 в таком днище, как "Островитяне", то исход очевиден))
10:12
maxcds
признаюсь скрытно подтапливаю за келлера. умный мальчишка, да ещё и шустрый. но борзый действительно без вариантов
09:51
Easycure
Однозначно Барзал. Оч крутой.
09:50