09:20 | Хоккей — НХЛ

Келлер, Бозер и Барзал - в списке претендентов на звание лучшего новичка НХЛ

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Нападающие Клейтон Келлер, Брок Бозер и Мэтью Барзал претендуют на награду лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ – "Колдер Трофи", сообщает официальный сайт лиги. Имя победителя будет объявлено 20 июня. 

19-летний Келлер, выступающий за "Аризону", в нынешнем сезоне установил рекорд клуба по результативности для дебютантов. На его счету 65 (23+42) очков в 82 матчах. 

21-летний Бозер из "Ванкувер Кэнакс" набрал 55 (29+26) очков в 62 встречах. Последние 16 матчей американец пропустил из-за травмы спины. 

20-летний форвард "Айлендерс" Барзал стал лучшим бомбардиром среди новичков регулярного чемпионата, записав на свой счет 85 (22+63) очков в 82 матчах. 

Отметим, что в прошлом сезоне "Колдер Трофи" выиграл нападающий Остон Мэттьюс из "Мэйпл Ливз".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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bezik

Если б не травма, отдал бы Босеру. В унылом Ванкувере много забил. Эх, зачем они этого Луи подписали. С шикарными проспектами команда попадет в ПО через пару лет. а так самый лёгкий выбор - Барзал.

12:38

roughboy

а где же хишир с ноланом?)))

11:14

Vamphyri

Да, исход очевиден. Когда парень в 20 лет становится лучшим бомбардиром в команде при живом Таваресе, да ещё и умудряется закончить сезон с +1 в таком днище, как "Островитяне", то исход очевиден))

10:12

maxcds

признаюсь скрытно подтапливаю за келлера. умный мальчишка, да ещё и шустрый. но борзый действительно без вариантов

09:51

Easycure

Однозначно Барзал. Оч крутой.

09:50

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