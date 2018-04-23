Келлер, Бозер и Барзал - в списке претендентов на звание лучшего новичка НХЛ

Нападающие Клейтон Келлер, Брок Бозер и Мэтью Барзал претендуют на награду лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ – "Колдер Трофи", сообщает официальный сайт лиги. Имя победителя будет объявлено 20 июня.

19-летний Келлер, выступающий за "Аризону", в нынешнем сезоне установил рекорд клуба по результативности для дебютантов. На его счету 65 (23+42) очков в 82 матчах.

21-летний Бозер из "Ванкувер Кэнакс" набрал 55 (29+26) очков в 62 встречах. Последние 16 матчей американец пропустил из-за травмы спины.

20-летний форвард "Айлендерс" Барзал стал лучшим бомбардиром среди новичков регулярного чемпионата, записав на свой счет 85 (22+63) очков в 82 матчах.

Отметим, что в прошлом сезоне "Колдер Трофи" выиграл нападающий Остон Мэттьюс из "Мэйпл Ливз".