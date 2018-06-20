Игрок "Нэшвилла" арестован по подозрению в домашнем насилии

Нападающий "Нэшвилла" Остин Уотсон арестован полицией по подозрению в домашнем насилии, сообщает tennessean.com. Согласно показаниям полицейского, он заметил ссору мужчины и женщины, сидевших в машине на стоянке. Уотсон сидел за рулем, его подруга была пассажиркой. В рапорте было указано, что они ругались по поводу того, что девушка много пьет и не может присутствовать на свадьбе. Уотсон признал, что толкнул подругу, по словам офицера, он заметил красные следы на ее груди.

Уотсон был арестован, после чего был отпущен под залог в 4500 долларов. 28 июня он предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии.

В клубе отметили, что пока не могут прокомментировать ситуацию, поскольку собирают данные.

В 2017 году Уотсон присоединился к движению по борьбе с домашним насилием в отношении женщин.