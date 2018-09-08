Голосование о вступлении "Сиэтла" в НХЛ может пройти в декабре

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в декабре этого года может состояться голосование о приеме клуба из Сиэтла в лигу. Инвесторы клуба рассчитывают, что команда начнет играть в НХЛ с сезона-2020/21.

– Есть целый ряд нерешенных вопросов, и сейчас не та ситуация, в которой совет мог бы предпринять какие-либо действия относительно заявки Сиэтла, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Дэйли. – Я уверен, что мы сообщим исполнительному комитету всю информацию о том, как обстоят дела, но голосования не будет.

Голосование в декабре? Это возможно, – продолжил Дэйли. – Но мы не устанавливаем никаких крайних сроков. Все зависит от того, как пойдут дела, когда будут решены все вопросы. Мы не торопимся. Об этом много раз говорил Гэри Беттмэн. В большей степени это зависит от Сиэтла. Если все будет сделано, и на все вопросы будут даны ответы, тогда мы можем провести голосование. Но нет необходимости торопиться, потому что эта команда в ближайшее время не будет выступать в чемпионате, если ее примут в лигу.

Отмечается, что клубу предстоит провести реконструкцию стадиона, на котором выступал клуб НБА "Сиэтл Суперcоникс" до 2008 года. Работы на арене могут обойтись в 600 миллионов долларов. Вступительный взнос в НХЛ составит 650 миллионов.