Генменеджер "Вашингтона" объяснил, почему клуб не договорился с Тротцем

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан объяснил, почему клуб не смог договориться о продлении контракта с главным тренером Барри Тротцем. Ранее сообщалось, что специалист хотел заключить контракт на пять лет с зарплатой в 5 миллионов долларов. Клуб же предлагал соглашение на два года.

– Агент Тротца хочет воспользоваться его опытом и победой в Кубке Стэнли, чтобы получить максимальный контракт, – цитирует NBC Маклеллана. – Барри будет получать как один из лучших тренеров в лиге. Он хочет именно такой контракт. Наверное, камнем преткновения стал срок желаемого соглашения – пять лет. Он в клубе уже четыре года, всего получится девять – не каждый специалист способен проработать столько времени в одном месте.​