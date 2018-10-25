Форвард "Магнитки" Кулемин выиграл суд по канадскому гражданству

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Николай Кулемин выиграл судебное дело по канадскому гражданству, сообщает National Post. Судья Кэтрин Кейн отменила предыдущее решение суда низшей инстанции, в котором говорилось о том, что игрок слишком много времени провел вне Канады.

Кулемин, родившийся в Магнитогорске, переехал за океан в 2008 году, когда подписал контракт с "Торонто". Он выступал за "Мэйпл Ливз" до 2014 года, после чего перешел в "Айлендерс". Во время локаута в сезоне-2012/13 играл за "Металлург".

Судья приняла решение о новом слушании по делу Кулемина и его жены Натальи. Они подали заявку на гражданство в декабре 2014 года.