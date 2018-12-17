"Филадельфия" объявила об увольнении Дэйва Хэкстола с поста главного тренера

Дэйв Хэкстол официально покинул пост главного тренера "Филадельфии", сообщает официальный твиттер клуба.

- После того, как я встретился с Хэкстолом и провел совещание, я решил освободить его от должности главного тренера команды. Думаю, что это наилучшее решение для клуба. Хочу поблагодарить Дэйва за все, что он сделал для команды и организации в целом. Исполнять его обязанности в ближайшее время будет Скотт Гордон, - сказал генеральный менеджер команды Чак Флетчер.

Дэйв Хэкстол работает с "Филадельфией" с мая 2015 года. За это время команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза останавливалась на стадии четвертьфинала Восточной конференции. На данный момент "летчики" идут последними на Востоке. В 31 матче они набрали 28 очков. Оставание от зоны плей-офф составляет 8 баллов.