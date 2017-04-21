"Эдмонтон" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" переиграл "Сан-Хосе" в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Автором победной шайбы в овертайме стал канадский нападающий Давид Деарне. Счет в серии теперь 3-2 в пользу "Ойлерз". Следующий поединок между командами пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Марун - 1 (Беннинг), 5:28 - 1:0. Бедкер - 1 (Тирни, Серенсен), 10:12 - 1:1. Марло - 2 (Торнтон, Диллон), 15:52 - 1:2. Шлемко - 2 (Бедкер, Уорд), 28:38 - 1:3. Летестю - 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 38:33 - 2:3. Клефбом - 2 (Деарне, Беннинг), 57:14 - 3:3. Деарне - 1 (Драйзайтль, Секера), 78:15 - 4:3.

Вратари: Тэлбот - Джонс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 48 (13+13+8+14) - 30 (16+5+7+2).

Наши: Слепышев (11:18/0/0) - -.

21 апреля. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".

Счет в серии: 3-2.