09:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Эдмонтон" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе"

0
0
0
0
15

"Эдмонтон" переиграл "Сан-Хосе" в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Автором победной шайбы в овертайме стал канадский нападающий Давид Деарне. Счет в серии теперь 3-2 в пользу "Ойлерз". Следующий поединок между командами пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Марун - 1 (Беннинг), 5:28 - 1:0. Бедкер - 1 (Тирни, Серенсен), 10:12 - 1:1. Марло - 2 (Торнтон, Диллон), 15:52 - 1:2. Шлемко - 2 (Бедкер, Уорд), 28:38 - 1:3. Летестю - 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 38:33 - 2:3. Клефбом - 2 (Деарне, Беннинг), 57:14 - 3:3. Деарне - 1 (Драйзайтль, Секера), 78:15 - 4:3.

Вратари: Тэлбот - Джонс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 48 (13+13+8+14) - 30 (16+5+7+2).

Наши: Слепышев (11:18/0/0) - -.

21 апреля. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".

Счет в серии: 3-2.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

0
0
0
0
15
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

bezik

В ОТ то да, сил не хватило. Но Эдмонтон чудом туда залез. Наедюсь, будет 7 матч. Очень интересно глянуть на молодежь в такой игре

10:22

maxcds

в овере был тотальный декласс акул. и Джонс на ушах не помог

10:12

Айртон)

Финал Питтсбург-Эдмонтон всё ближе!)) Макди лучший!)) Перелом в игре с его паса начался!))

09:50

Весёлый©

У Драйза НХЛ почему-то списала секондари-ассист в первой шайбе. Продолжаю настаивать, что МакДи - дутая кукла, один афроамериканец в пермоналке - и не видно не слышно Некствана вашего.

09:36

.BattleFish.

Драз подтащил команду в нужный момент на пару с Дехарне, до этого не было очков в серии, а было только удаление до конца встречи за удар по яйцам!

09:33

ВеликийПашаБуре

Пипец "коннорок-некстванчик" - 5 1+2=3. Это тебе не в концовке чемпа с немотивированными соперником голы и ассисты шакалить!

09:32

AndersenRUS

Смотрел с концовки 3 периода, видел как сравняли. Думаю Эдмонтон отскочил с 1-3. А потом был овер, где играла только одна команда Нефть и заслуженно забили. Все равно поставил бы в этой паре на Акул :)

09:29

roughboy

эээ.. пришел на работу.. хотел посмотреть овер, а нефтяники забили через 30 секунд.. я даже насладиться хоккеем не успел..

09:22

ViTTyler

Что-то пока этот ваш "новый мессия" в плофе вообще не тащит. Посмотрим, что будет дальше.

09:22

Adios Amigos R...

Такое впечатление, что перед овером в раздевалке Эдмонтона пару вёдер с мельдонием выкатили. И куда смотрит ВАДА?))

09:14

$n10nep$

Свинству Бой! Здоров)

09:13

Свинству Бой!

$n10nep$ ////Привет буфет! Про Чмоку - это пять! Он еще часто после игры заходит и говорит давайте выигрыш я ставил на победителя....и ему выдают ,а куда деваться, он же никогда не врет! Факт.

09:10

Свинству Бой!

То же рад за Эдмонтон. Со времен той супермега команды им симпатизирую.

09:07

$n10nep$

Все как папа и говорил. Давно на этом уже зарабатываю. Прихожу к буками и говорю, что я от Смоки - они мне сразу выигрыш выдают, потому что знают, что отец не ошибается.

09:06

Sправедливый

Браво "Эдмонтон"! Красавцы! И канадские болельщики просто молодцы!

09:04