"Эдмонтон" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе"

"Эдмонтон" переиграл "Сан-Хосе" в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Автором победной шайбы в овертайме стал канадский нападающий Давид Деарне. Счет в серии теперь 3-2 в пользу "Ойлерз". Следующий поединок между командами пройдет 23 апреля в Сан-Хосе.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Марун - 1 (Беннинг), 5:28 - 1:0. Бедкер - 1 (Тирни, Серенсен), 10:12 - 1:1. Марло - 2 (Торнтон, Диллон), 15:52 - 1:2. Шлемко - 2 (Бедкер, Уорд), 28:38 - 1:3. Летестю - 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 38:33 - 2:3. Клефбом - 2 (Деарне, Беннинг), 57:14 - 3:3. Деарне - 1 (Драйзайтль, Секера), 78:15 - 4:3.
Вратари: Тэлбот - Джонс.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 48 (13+13+8+14) - 30 (16+5+7+2).
Наши: Слепышев (11:18/0/0) - -.
21 апреля. Эдмонтон. "Роджерс Плэйс".
Счет в серии: 3-2.
bezik
В ОТ то да, сил не хватило. Но Эдмонтон чудом туда залез. Наедюсь, будет 7 матч. Очень интересно глянуть на молодежь в такой игре
10:22
maxcds
в овере был тотальный декласс акул. и Джонс на ушах не помог
10:12
Айртон)
Финал Питтсбург-Эдмонтон всё ближе!)) Макди лучший!)) Перелом в игре с его паса начался!))
09:50
Весёлый©
У Драйза НХЛ почему-то списала секондари-ассист в первой шайбе. Продолжаю настаивать, что МакДи - дутая кукла, один афроамериканец в пермоналке - и не видно не слышно Некствана вашего.
09:36
.BattleFish.
Драз подтащил команду в нужный момент на пару с Дехарне, до этого не было очков в серии, а было только удаление до конца встречи за удар по яйцам!
09:33
ВеликийПашаБуре
Пипец "коннорок-некстванчик" - 5 1+2=3. Это тебе не в концовке чемпа с немотивированными соперником голы и ассисты шакалить!
09:32
AndersenRUS
Смотрел с концовки 3 периода, видел как сравняли. Думаю Эдмонтон отскочил с 1-3. А потом был овер, где играла только одна команда Нефть и заслуженно забили. Все равно поставил бы в этой паре на Акул :)
09:29
roughboy
эээ.. пришел на работу.. хотел посмотреть овер, а нефтяники забили через 30 секунд.. я даже насладиться хоккеем не успел..
09:22
ViTTyler
Что-то пока этот ваш "новый мессия" в плофе вообще не тащит. Посмотрим, что будет дальше.
09:22
Adios Amigos R...
Такое впечатление, что перед овером в раздевалке Эдмонтона пару вёдер с мельдонием выкатили. И куда смотрит ВАДА?))
09:14
$n10nep$
Свинству Бой! Здоров)
09:13
Свинству Бой!
$n10nep$ ////Привет буфет! Про Чмоку - это пять! Он еще часто после игры заходит и говорит давайте выигрыш я ставил на победителя....и ему выдают ,а куда деваться, он же никогда не врет! Факт.
09:10
Свинству Бой!
То же рад за Эдмонтон. Со времен той супермега команды им симпатизирую.
09:07
$n10nep$
Все как папа и говорил. Давно на этом уже зарабатываю. Прихожу к буками и говорю, что я от Смоки - они мне сразу выигрыш выдают, потому что знают, что отец не ошибается.
09:06
Sправедливый
Браво "Эдмонтон"! Красавцы! И канадские болельщики просто молодцы!
09:04