"Эдмонтон" разгромил "Виннипег"

"Эдмонтон" в предсезонном матче оыбграл "Виннипег" - 6:2. В составе "Джетс" 20 минут 53 секунды отыграл российский защитник Дмитрий Куликов. Он завершил игру с показателем "-3".

В еще одном поединке "Сан-Хосе" по буллитам обыграл "Аризону" - 5:4.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Эдмонтон" - "Виннипег" - 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Голы: Йокинен, Макдэвид, Малон (2), Пульюярви (2) - Спейсик, Липон.

Аризона - Сан-Хосе - 4:5 Б (3:2, 1:2, 0:0, 0:0,0:1)

Голы: Казинс (2), Степан, Шенн - Бедкер (2), Гудро, Лабанк.