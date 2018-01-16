Джонатан Бернье: "После моего сейва Кесслер посмотрел на меня и засмеялся"

Вратарь "Колорадо" Джонатан Бернье после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (4:1) отметил, что ему повезло в моменте с сейвом во втором периоде при счете 1:0. Голкипер также добавил, что если бы не это спасение, исход игры мог быть совсем другим

– Это был сейв отчаяния, – цитирует пресс-служба НХЛ Бренье. – Мне повезло, что удалось дотянуться до шайбы. После этого Кеслер посмотрел на меня и засмеялся. Он знал, что если бы я не отразил бросок, исход игры мог быть совсем другим.