Джон Хайнс сравнил Кучерова и Кейна

Главный тренер "Чикаго" Джон Хайнс отметил, что форвард "Тампы" Никита Кучеров похож по манере игры на лидера атак его команды Патрика Кейна.

- Думаю, они оба хороши во владении шайбой, - цитирует tampabay.com Хайнса. - Кучеров может забивать, даже при игре в большинстве, изменив угол броска. Их финты, мастерство, умение действовать в быстрм темпе, являются причинами, по которым они настолько опасны в атаке. Сложно просчитать их действия, они могут быстро менять углы бросков.