Две голевые передачи Кучерова и гол Наместникова помогли "Тампа-Бэй" обыграть "Оттаву"

"Тампа-Бэй" в серии буллитов переиграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Оттава" - 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Райан - 4, 6:31 - 0:1. Джонсон - 9 (КУЧЕРОВ, Хедман), 31:59 - 1:1. Сиси - 5 (Брассар, Клаессон), 34:34 - 1:2. Гурд - 11 (Конахер, Киллорн), 35:40 - 2:2. Брассар - 9 (бол., Карлссон, Стоун), 45:59 - 2:3. НАМЕСТНИКОВ - 15 (Хедман, КУЧЕРОВ), 51:05 - 3:3.
Победный буллит: Стэмкос.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (31:43 - 31:59) - Андерсон.
Штраф: 13 - 13.
Броски: 38 (7+18+8+5) - 21 (9+6+6+0).
Наши: Василевский, Кучеров, Наместников, Сергачев - -.
22 декабря. Тампа. Amalie Arena.
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adamantane'
redgy В снайперке таварес все ближе... 07:10______________________Он и не единственный конкурент. Вообще, преимущество в "снайперке" очень зыбко, когда лидеры вот так идут ноздря в ноздрю: конкурент сделал дубль, а ты не забил - он тебя уже обходит...
19:31 22 декабря
gibson
Вынужден согласиться по Жирарди и Коберну. Это что-то с чем-то. Сегодня просто герои встречи. Первый гол это понято. Но вот то, что предшествовало третьему. Коберн прямо на глаза у судьи, находящегося в трех метрах, откровенной лупит своей клюшкой по клюшки соперника, на что рассчитывал и почему был возмущен удалением - совершенно непонятно. Первая мысль - сейчас какая-нибудь дурка влетит. И реально - бросок от синей, шайба цепляет защитника Тампы и Вася дезориентирован. Знаете что за защитник-то был? Жирарди! От этой парочки нужно избавляться пока не поздно. Вообще, странный матч. Так и не понял за счет чего Оттава смогла дотянуть до овертайма. Если в первом периоде еще как-то вязали Тампу, то Молнии во 2-3 периоде просто доминировали. Оттава на 3 гола не наработала. Звено Стэмкоса пожалуй свой лучший матч с декабре провело. Им особо не мешали играть, поэтому многое получалось. Жаль с реализацией не получилось. Кстати, знаковое событие произошло, впервые с начала сезона(!) тройку Кучерова кто-то обошел по очкам. Сделало это трио из Айлендерс - Таварес, Бэйли, Ли у них 126 очков, а у наших 125. Но я думаю это ненадолго и игра в запасе у Тампы:-)
18:17 22 декабря
unLost14
Скрин из статьи про шансы команд на плов и победу в КС сохранён. До июня пусть пылится. Запасся попкорном и с большим интересом слежу за противоборством двух лагерей (за Тампу и против). Наряду с темой Вегаса это одни из глобальных срачей на форуме. Даже разговоры о Вшах и Пенс отошли на второй план. Вместе с обсуждением их лидеров. Очень интересный сезон... P.S. Werewolf, приветствую, теперь ты стал оборотнем-стервятником))) Это та цена, которую ты заплатил погнавшись за УРом, подкалывая его шансами Рыцарей на плов. Но хоть так.
14:32 22 декабря
Werewolf
bezik fifa_guru, я не спорю. Может и Гудро вполне. Но Оборотень сказал, что данный момент 6-8 игроков идут на 100+______Спорить, не буду. Посмотрим. Многие игроки профессиональные накатывают к концу сезона. Если судить по прошлым годам, то должны прибавить Кейн, Сид, Овечкин должен прибавить в январе-феврале......
11:28 22 декабря
Werewolf
bezik Werewolf, не будет у многих. максимум 3, к концу сезона результативность снизится. уже, в принципе, снизилась_______Не очень она снизилась. В начале сезона (после 15 игр) было 35 человек с очком и больше за игру, сейчас 31.
11:25 22 декабря
Упёртый русский
Но Куч - красавец! И Вася - красавец! И Влад с Мишкой - молодцы! А ещё очень хороши Стемкос, Палат, Пойнт, Джонсон, Хедман, Строльман, Гурд... Кэллахен, Кунитц, Киллорн, Дотчин и пр. - очень приличные игроки второго плана. Будай может выручить, он очень неплохой бэкап. Все эти ребята в силах подчистить за Жирарди и Коберном, которые не о чем, согласен. Но по сравнению с другими командами, у которых проблемными являются по пол-состава, проблемы Тампы решаемы. Защ во 2- 3 пару - это вполне реально. Не говоря уж о том, что пока даже с этими бойцами всех разносят!
10:33 22 декабря
Vasek
Упёртый русский, Жирарди - сказочный паря просто. Взял и забросил в свои ворота, пока Вася расслабился... Да, защ на усиление нужен Тампе на ПО.. --------------- оценил? Этот тот самый Джирарди, который играя за НЙР отдавал голевой на Ови ))) Ошибся Изя подписав его.
09:39 22 декабря
bezik
fifa_guru, я не спорю. Может и Гудро вполне. Но Оборотень сказал, что данный момент 6-8 игроков идут на 100+, а я лишь ответил, что это не так. Упертый тоже становится фанатом Жирарди. Его критика и Коберна так-то из-за з/п в основном. Экхольм, Емелин и Эллис получают те же деньги, а есть в здравом уме человек, который бы совершил обмен 1 в 1, особенно на Экхольма?
09:18 22 декабря
fifa_guru
bezik Макди еще может выбить. особенно если начнут жечь как в том году
09:11 22 декабря
Упёртый русский
Жирарди - сказочный паря просто. Взял и забросил в свои ворота, пока Вася расслабился... Да, защ на усиление нужен Тампе на ПО...
09:09 22 декабря
maxcds
Для всех сторон лучше мостик взять на пару лет 9-10млн. А там смотреть на ростер.
09:03 22 декабря
bezik
У Бэйли в последних 5 матчах 12 очков, а у команды всего 1 победа в ОТ над LAK. Забавно даже
08:33 22 декабря
bezik
Werewolf, на данный момент всего 5ро идут по графику 1,22 за матч (это как раз 100): Кучеров+Стэмкос, Таварес+Бэйли и Ворачек. Ну и Гецлаф тоже по P/GP, но у него 20 матчей пропущено. В то, что Бэйли 100 выбьет, как и Ворачек у меня огромные сомнения
08:31 22 декабря
bezik
Наместникову в районе 5 должны давать. Примерный ориентир - контракт Анисимова, плюс рост потолка и зарплат. Длина вызывает вопросы. Думаю, лет 6
08:23 22 декабря
bezik
Werewolf, не будет у многих. максимум 3, к концу сезона результативность снизится. уже, в принципе, снизилась
08:21 22 декабря
Werewolf
На данный момент 6-8 хокков идут на график 100+
08:11 22 декабря
maxcds
Ти Джей красавец! Не струхнул и сдюжил против 100кг гормилы, который на голову выше. Андерсон хорош. И да! Скока давать Владди? Играет очень полезно и результативно.
08:09 22 декабря
Werewolf
bezik 50 за 34 матча!! Должна быть 100 от Никиты. Дюшена на помойку. Всё-таки Сакик не такой неудачник, как все думали________В этом году у многих за 100 очков будет. Все таки выросла результативность с новыми правилами.
08:07 22 декабря
redgy
В снайперке таварес все ближе...
07:10 22 декабря
bezik
50 за 34 матча!! Должна быть 100 от Никиты. Дюшена на помойку. Всё-таки Сакик не такой неудачник, как все думали
07:01 22 декабря