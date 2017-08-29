Данис Зарипов: "В своей физической форме не сомневаюсь. Даже если речь идет об НХЛ"

Российский хоккеист Данис Зарипов подчеркнул, что продолжал подготовку к сезону, несмотря на дисквалификацию за допинг. Игрок ранее был отстранен ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, однако 28 августа получил право выступать в НХЛ.

– Что было самым тяжелым для вас в эти последние месяцы?

– Самое тяжелое – неизвестность в ожидании. Неизвестность в отношении направления моей карьеры. Но это ничего не изменило в моей подготовке. Точно так же я готовился к сезону. Единственное – не с командой, а один на один с тренером. Но радует, что в плане физической формы я в себе не сомневаюсь. Даже если речь идет об НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Зарипова