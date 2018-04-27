Барри Тротц: "Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли с "Питтсбургом" (2:3) отметил, что соперник имеет хорошее нападение, но теперь нужно сосредоточится на следующей игре. Напомним, что "Кэпиталз" в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.

- У ("Питтсбурга") стремительное нападение, которое находит пути (забить), - приводит слова Тротца русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Парни в их раздевалке верят в собственные силы не меньше, чем мы - в свои. Мы уже оказывались в подобной ситуации в этом сезоне. Нужно сфокусироваться на следующем матче и добыть победу.